Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Gazze yararına kermes düzenlendi

        Yetimler Vakfı Muş Şubesi tarafından, Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yetimler Vakfı Muş Şubesi tarafından, Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vakıf üyeleri, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve yanlarında getirdikleri farklı ürünleri satışa sundu.

        Vakıf üyesi Mustafa Şakal, kermesi Filistinlilerin yararına düzenlediklerini söyledi.

        Kermeste yöresel yemeklerin yoğunlukta olduğunu belirten Şakal, "Tandır ekmeğinden köy ürünlerine, çeyizlik malzemelere kadar çeşitli ürünler satıyoruz. Elde edeceğimiz geliri İsrail zulmü altında olan Filistinli kardeşlerimiz için göndereceğiz. Kermesimiz 4 gün sürecek. Gelirin tamamını Gazze'de zulüm altındaki kardeşlerimize Yetimler Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştıracağız." dedi.

        İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Gazze'de 10 binden fazla insanın şehit edildiğini, binlerce çocuk ve kadının yaralandığını aktaran Şakal, "Şu anda oradaki insanlar aç ve perişan durumdalar. Göndereceğimiz bütün yardımlara ihtiyaçları var. Dünyada en çok ihtiyaç duyulan yer Gazze'dir. Biz de vicdani ve İslami sorumluluğumuz çerçevesinde onlara yardım etmek için çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Işıl Yalçın da evlerinde yaptıkları yöresel yemekten küçük ev malzemelerine kadar birçok ürünü satışa sunduklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mısır: Ateşkes 2 gün daha uzatılabilir
        Mısır: Ateşkes 2 gün daha uzatılabilir
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend

        Benzer Haberler

        Muş ve Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev iş yerlerinin çatıları...
        Muş ve Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev iş yerlerinin çatıları...
        Muş'ta fırtına; 4 iş yerinin çatısı uçtu
        Muş'ta fırtına; 4 iş yerinin çatısı uçtu
        Muş'ta 76 yaşındaki görme engelli Ünver müzik tutkusuyla hayata tutunuyor
        Muş'ta 76 yaşındaki görme engelli Ünver müzik tutkusuyla hayata tutunuyor
        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor
        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor
        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor
        Muş'ta "1. Kitap Günleri Fuarı" sürüyor
        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü