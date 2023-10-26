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        Muş'ta itfaiye hizmet binası tamamlanma aşamasına geldi

        Muş Belediyesi tarafından yeni yapılan itfaiye binası, tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:59
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        Muş'ta itfaiye hizmet binası tamamlanma aşamasına geldi
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        Muş Belediyesi tarafından yeni yapılan itfaiye binası, tamamlanma aşamasına geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi karşısına yapılan itfaiye hizmet binasının çevre düzenlemesini yapan ekipler, tesisin önündeki alanın asfaltını serdi.

        İç mekanda devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla itfaiye binasının açılışının yapılması hedefleniyor.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye ve şehir için önemli bir tesisi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Asya, "İhtiyaca cevap vermeyen itfaiye hizmet binamız yerine, günümüz şartlarına uygun modern bir itfaiye tesisi inşa ettik. Olası afetlere anında müdahale edilmesi için şehir merkezinde inşa edilen yeni tesisimizi her türlü ayrıntıyı göz önünde bulundurarak dizayn ettik. Tesisimiz gün yüzüne çıktı. Çevre düzenleme ve asfaltını da tamamladık. Binanın iç kısmında devam eden bazı çalışmalar var. Onları da kısa sürede tamamlayarak yeni itfaiye binamızı hizmete sunacağız."

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