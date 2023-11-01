Muş'ta 800 paket gümrük kaçağı sigara ele getirildi
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 8 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Giriş: 01.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:46
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 8 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentteki 7 iş yerinde eş zamanlı denetim yaptı.
Yapılan aramalarda, 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.