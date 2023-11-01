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        Muş'ta 800 paket gümrük kaçağı sigara ele getirildi

        Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 8 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:46
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        Muş'ta 800 paket gümrük kaçağı sigara ele getirildi
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        Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 8 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kentteki 7 iş yerinde eş zamanlı denetim yaptı.

        Yapılan aramalarda, 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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