Muş'ta düzenlenen okullar arası karate il birinciliği müsabakaları sona erdi

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü Karate İl Temsilciliğince düzenlenen okullar arası karate il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda 60 sporcunun katılımıyla önceki gün başlayan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, okul sporları kapsamında ilde birçok branşta müsabakaların gerçekleştirildiğini söyledi

Amaçlarının hem lisanslı sporcu sayısını artırmak hem de uluslararası turnuvalara gençleri kazandırmak olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda milli takıma sporcu yetiştirme gayesi içindeyiz. Bakanlığımızca başta Muş ilimiz olmak üzere 5 ilçemize ve 17 beldemizde spor salonları ve tesisler yaptık. Şu anda 5 ilçemizde ve Muş merkezimizde karate, güreş, tekvando, voleybol, basketbol gibi birçok branşta faaliyet göstermekteyiz. Bugün burada bu kadar sporcunun bir arada olmasının en önemli sebeplerinden biride siz değerli ailelerimizin fedakarlık yaparak çocuklarını spora yönlendirmesidir. Sporla hemhal olan çocuklar madde bağımlılığı başta olmak üzere diğer kötü alışkanlıklardan da uzak durur. Bu çocukların öz güveni diğer çocuklara göre daha yüksek olur."

Bakanlığın imkanları dahilinde gençlere hizmet edeceklerini vurgulayan Taşdemir, "Tesis var, antrenör var, malzeme var bundan sonra bize düşen, başarıyı artırmaktır." dedi.