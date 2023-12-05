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        "Asrın felaketi"nde görev yapan Muş'taki gönüllülere ve kamu personeline teşekkür belgesi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede görev yapan Muş'taki gönüllülere ve kamu personeline teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:47
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        "Asrın felaketi"nde görev yapan Muş'taki gönüllülere ve kamu personeline teşekkür belgesi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede görev yapan Muş'taki gönüllülere ve kamu personeline teşekkür belgesi verildi.

        AFAD İl Müdürlüğü tarafından "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla, 6 Şubat'taki depremlerde görev yapanlara yönelik program düzenlendi.

        AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, AFAD gönüllü sayısının artırılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Depremlerden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 45 gün görev yaptığını anımsatan Çakır, şöyle konuştu:

        "Tam da ülkenizin size ihtiyaç duyduğu bir anda en çok ihtiyaç duyulan insanların arasında mesai harcamanın, o insanların yarasına merhem olmanın vermiş olduğu gururla iç huzuru hissettim. Bölgenin kendisine gelmesi uzun yıllar alacak ama bu anlamda devletimizin yaptığı konutlar teslim edilmeye başlandı. Deprem bölgesinde görev yaptıktan sonra gönüllü arkadaşlarımıza duyduğum saygı daha da arttı. Afet sürecinde Türkiye ciddi bir sınava maruz kalmış ama bu sınavı başarıyla vermiştir."

        AFAD İl Müdürü Yasin Taha Çekiç ise 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde gece gündüz, fedakarca görev yapan gönüllülere teşekkür etti.

        Afetlerin üstesinden gelebilmek için toplumun tüm kesiminin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Çekiç, "Kurum ve kuruluşla birlikte vatandaşların da afetlere hazırlık konusunda sorumlulukları bulunmaktadır. AFAD Başkanlığımızca başlatılan ve devam ettirilen AFAD Gönüllülük Sistemi ile vatandaşlarımız, gerekli eğitimleri çevrim içi ve yüz yüze aldıktan sonra afet öncesinde, esnasında ve sonrasında bizlerle birlikte etkin olarak görevlerde yer almaktadır. AFAD gönüllülerinin, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaptıkları paha biçilemez. İnsanlara yardım etmek, onlara el uzatmak gönülden, sevgiden gelen bir iştir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Çakır, gönüllülere ve kamu çalışanlarına teşekkür belgelerini verdi.

        Programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AFAD arama kurtarma ekibi, gönüllüler ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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