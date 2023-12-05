Muş'ta inşa edilen spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetişecek

Muş'un Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan tam donanımlı spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetiştirilecek.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, Bakanlıklarının desteğiyle il merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerde spor tesisleri, statlar, gençlik merkezleri ve yüzme havuzları yaparak gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Hasköy ilçesine yapılan spor salonu ve gençlik merkezinin tefrişatlarının tamamlandığını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Buraya personel görevlendirmelerini de yaptık. İlçemizde nizami ölçülerde yapılan sentetik sahamız sporun alt yapısına hizmet etmektedir. Birçok amatör spor kulübümüz de buradan istifade etmektedir. Spor salonumuz da voleybol, basketbol, badminton, güreş, tekvando, karate, boks gibi birçok branşa ev sahipliği yapmaktadır. Burada yetiştirilecek milli sporcular, ilimizin ve ülkemizin sporuna katkı sunmaktadır."

Taşdemir, gençlik merkezinde açtıkları bağlama, gitar, resim, ebru, ahşap boyama, oymacılık gibi birçok kursta gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Voleybol antrenörü Aynur Bahşi ise "Devletimizin sağladığı spor salonunda faaliyetlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Çok sayıda öğrencimiz var. Onlrar da çok mutlu ve spora ara vermeden devam edebiliyorlar. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Buranın açılmasıyla haftanın 5 günü etkinliklerimizi yaparak öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.