Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta inşa edilen spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetişecek

        Muş'un Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan tam donanımlı spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetiştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta inşa edilen spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetişecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Hasköy ilçesinde yapımı tamamlanan tam donanımlı spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetiştirilecek.

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, Bakanlıklarının desteğiyle il merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerde spor tesisleri, statlar, gençlik merkezleri ve yüzme havuzları yaparak gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

        Hasköy ilçesine yapılan spor salonu ve gençlik merkezinin tefrişatlarının tamamlandığını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Buraya personel görevlendirmelerini de yaptık. İlçemizde nizami ölçülerde yapılan sentetik sahamız sporun alt yapısına hizmet etmektedir. Birçok amatör spor kulübümüz de buradan istifade etmektedir. Spor salonumuz da voleybol, basketbol, badminton, güreş, tekvando, karate, boks gibi birçok branşa ev sahipliği yapmaktadır. Burada yetiştirilecek milli sporcular, ilimizin ve ülkemizin sporuna katkı sunmaktadır."

        Taşdemir, gençlik merkezinde açtıkları bağlama, gitar, resim, ebru, ahşap boyama, oymacılık gibi birçok kursta gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Voleybol antrenörü Aynur Bahşi ise "Devletimizin sağladığı spor salonunda faaliyetlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Çok sayıda öğrencimiz var. Onlrar da çok mutlu ve spora ara vermeden devam edebiliyorlar. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Buranın açılmasıyla haftanın 5 günü etkinliklerimizi yaparak öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı

        Benzer Haberler

        Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Muş'ta özel öğrencilerin koro ve halay performansı alkış aldı
        Muş'ta özel öğrencilerin koro ve halay performansı alkış aldı
        Muş'ta 20 spor kulübüne malzeme desteği verildi
        Muş'ta 20 spor kulübüne malzeme desteği verildi
        Muş'ta düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" sona erdi
        Muş'ta düzenlenen "1. Kitap Günleri Fuarı" sona erdi
        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı