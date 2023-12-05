Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta karla mücadele için yeni iş makineleri alındı

        Muş'ta karla mücadele çalışmalarında kullanmak amacıyla 9 iş makinesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği filosuna alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta karla mücadele için yeni iş makineleri alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta karla mücadele çalışmalarında kullanmak amacıyla 9 iş makinesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği filosuna alındı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği şantiye alanında düzenlenen araç teslim töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, İl Özel İdaresinin araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

        Muş'un yaklaşık 400 bin nüfusunun olduğunu ve yüzde 50'sinin köylerde ikamet ettiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Bu nedenle araç parkımızın ne kadar güçlü olması gerektiğini biliyoruz. Muş'ta 368 köyümüz ve mezralarımız var. Çok geniş bir coğrafya. İnşallah 2024 yılında da yapacağımız alımlarla araç parkımızın yüzde 50'sini yenileyeceğiz. Muş, kar memleketi. Yüksek kesimlerde 10, 15 ve hatta 20 metre kar yüksekliğiyle karşılaşıyoruz. Bu gördüğümüz araçlar özellikle kış mevsiminde karla mücadele çalışmasında kolaylık sağlayacak. Bu konuda vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indireceğiz. Bu araçlarımızın tamamı önümüzdeki haftalarda karla mücadelede yer alacak. İş makinalarımızın özel idaremize, köylerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

        İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım da İl Özel İdaresinin bütçesini doğru, yerinde kullandıklarını vurgulayarak, "2022'de 13 araç, 2023'te 9 araç ekleyerek araç filomuzu 109 araca çıkardık. Bu araçların Muş'a yapacağı hizmetler bizi mutlu edecektir." dedi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise "Kırsalda yaşayan vatandaşlara daha kaliteli ve nitelikli hizmet verebilmek için araç parkının iyileştirilmesi, geliştirilmesi büyük bir ihtiyaç olmuştu. Bu yıl 9 iş makinesi için 1,4 milyon avro harcadık. Son 3 yılda 140 milyon lira harcanarak 32 iş makinası alındı." diye konuştu.

        Törene, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Muş'ta 20 çiftçiye tritikale ve macar fiğ tohumu dağıtıldı
        Muş'ta 20 çiftçiye tritikale ve macar fiğ tohumu dağıtıldı
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Muş'ta inşa edilen spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetişecek
        Muş'ta inşa edilen spor kompleksinde geleceğin sporcuları yetişecek
        Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Muş'ta özel öğrencilerin koro ve halay performansı alkış aldı
        Muş'ta özel öğrencilerin koro ve halay performansı alkış aldı
        Muş'ta 20 spor kulübüne malzeme desteği verildi
        Muş'ta 20 spor kulübüne malzeme desteği verildi