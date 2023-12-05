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        Muş'ta 20 çiftçiye tritikale ve macar fiğ tohumu dağıtıldı

        Muş Valiliği ve İl Özel İdaresi desteğiyle Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 20 çiftçiye sertifikalı Tritikale ve Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:45 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:45
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        Muş'ta 20 çiftçiye tritikale ve macar fiğ tohumu dağıtıldı
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        Muş Valiliği ve İl Özel İdaresi desteğiyle Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 20 çiftçiye sertifikalı Tritikale ve Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Muş'un geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu söyledi.

        Kentte tarım yapmak istediğini söyleyen herkesin yanında olduklarını belirten Çakır, "Önümüzde ki yılın planlamasını yaparken Muş çiftçisine çok daha fazla destek olmak istedik. Buradaki bütçe rakamlarımızı da artırdık. İnşallah ilerde çok daha farklı projelerde benzer işler yapacağız. Muş Ovası, Türkiye'nin en verimli ovalarından bir tanesidir. Devletimizin bölgede sürdürdüğü yatırımların hayata geçmesiyle daha iyi bir Muş Ovası ile karşılaşacağız. Barajlarımız bitti. Sulama kanallarımızın ihalesi gerçekleşti."

        Çakır, "Muş çiftçisinin ürettiği ürünler de artık sadece Türkiye'de değil Avrupa pazarında söz sahibi olacak. Çiftçi eğitimlerimizde hem ulusal hem de uluslararası proje destekleriyle bu farkındalığı çok daha yükseklere çıkartacağız. Daha çok tarım alanını tohumla buluşturacağız." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise tarımda verimliği ve kaliteyi artırmanım çok önemli olduğuna değindi.

        Büyükbaş hayvanların beslenmesinde kaba yemin çok önemli olduğunu aktaran Gün, "Muş 357 bin hektar mera alanına sahiptir. Bu meralarımız zayıf ve orta sınıftadır. Kaba yem konusunda da en başta yonca gelmektedir. Hayvancılıkta kalitenin artırılmasında ve kaba yem ihtiyacının karşılanmasında alternatif ürünlere ihtiyacı vardır. Bu konuda da macar fiğ, bölgemiz ve ilimiz için önemlidir. Macar fiğ hem kuraklığa hem de soğuk havaya dayanıklı bir yem bitkisidir. Bunun yanında da protein miktarının yüksek olmasından dolayı kaba yem ihtiyacında önemli yer tutmaktadır. Şu anda 2 bin 800 kilogram macar fiğ ve 2 bin 400 kilogram da tritikale tohumu 20 çiftçimize dağıtıldı."

        Konuşmaların ardından Vali Çakır ve il protokolü, çiftçilere tohumları dağıtıldı.

        Törene, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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