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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelmek ve sıkıntılarını dinlemek amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:02
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelmek ve sıkıntılarını dinlemek amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Güniz Çetin ve sağlık personelinin onarımını yaptığı Bademözü Köyü İlkokulu'na giden Kaymakam Bayram, Çetin'e, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Esma Söylemez ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Daha sonra Koruca, Uyanık, Laledağı, Yukarıkıcık ve Aşağıkıcık köylerini gezen Bayram, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi, not aldı.

        Okulları da dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Bayram, köy ziyaretlerini çok önemsediğini söyledi.

        Bayram, "Bu ziyaretlerimizin amacı vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemektir. Gittiğimiz her köyümüzü ilgili kurum amirlerimizle ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda bugün 6 köyümüzü gezdik. Kurum amirlerimizle kış aylarına girdiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinledik." dedi.

        Bayram'a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Yunus Emre Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

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