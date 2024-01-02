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        Muş'ta besiciler karlı yolları aşarak küçükbaş hayvan sürülerini köye ulaştırdı

        Muş'ta hayvanlarını mezrada besleyen besiciler, depoladıkları yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvanlarını köylerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:04
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        Muş'ta besiciler karlı yolları aşarak küçükbaş hayvan sürülerini köye ulaştırdı
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        Muş'ta hayvanlarını mezrada besleyen besiciler, depoladıkları yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvanlarını köylerine getirdi.

        Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu kentte besiciler, kışın zor şartlarında da hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

        Merkeze bağlı 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayan besiciler, havanın soğumasıyla yayladan indirdikleri hayvanlarını Omurlar mezrasında beslemeye devam etti.

        Mezrada depoladıkları yemleri biten besiciler, soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yolu kullanarak 4 saatte hayvanlarını köydeki ahırlara getirdi.

        Besici Eyüp Omur, gazetecilere, yaklaşık 100 küçükbaş hayvanının olduğunu söyledi.

        Kış boyunca hayvanları ahırda besleyeceklerini belirten Omur, "Hayvanlarımızı Omurlar mezrasından Yukarıyongalı köyüne getirdik. Mezrada saman bitti. Dağda kar ve sis olmasına rağmen hayvanlarımızı getirmeyi başardık. Mezra ile köy arası 6 kilometre. Bu mesafeyi 4 saatle gelebildik. Yolda sis vardı, hava çok soğuktu. Zorlu yolculuğun ardından köye ulaştığımız için mutluyuz." dedi.

        Mezradan gelen besiciler, köyde hayvanlarına kar örtüsü üzerinde yem vermeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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