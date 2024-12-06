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        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi

        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nin hazırladığı "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:09
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        Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi
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        Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nin hazırladığı "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi.

        Vali Avni Çakır, makamında bir araya geldiği Dernek Başkanı Alparslan Bingöl ile protokol imzaladı.

        Projenin hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Bir gencimize bile dokunabilirsek ne mutlu bize. Ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çalışmalardan dolayı derneğimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Dernek Başkanı Bingöl de tüm madde bağımlılarına ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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