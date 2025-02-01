Muş'ta "kültür ve sanat sergisi" düzenlendi
Muş'ta Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından "kültür ve sanat sergisi" düzenlendi.
Muş'ta Kültür Sanat ve Doğa Derneği tarafından "kültür ve sanat sergisi" düzenlendi.
Bir kafede açılan sergide biyografi, el sanatları ve edebiyat alanlarında eserler yer aldı.
Etkinliğe katılan Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Asliye Kılıç, önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Sergiyi gezdiğini belirten Kılıç, "Küçük bir ilde yaşıyoruz. Bu tür faaliyetler insanların bir araya gelmesine vesile oluyor. Gerçekten güzel fotoğrafların sergilendiğini gördük. İlimiz için daha güzel etkinliklerin düzenleneceğine inanıyorum." dedi.
Dernek Başkanı Ufuk Bayrak ise, "Sanatın iyileştirici gücünü ön plana çıkarmayı amaçladık. Sanatkar hocalarımızın da katılımıyla fotoğraf, resim, biyografi, el sanatları ve yazarların yer aldığı bir sergi açtık. Amacımız, Muş'taki sanatçılarla bir araya gelerek toplumsal fayda sağlamak ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak." diye konuştu.
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