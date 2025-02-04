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        Muş'ta yaralı bulunan bayağı balaban tedaviye alındı

        Muş'ta jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı bayağı balaban, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:13
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        Muş'ta yaralı bulunan bayağı balaban tedaviye alındı
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        Muş'ta jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı bayağı balaban, tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Murat Nehri kıyısında uçmayan bir bayağı balaban kuşu gördü.

        Yaralı olduğu belirlenen kuş, tedavi edilmek üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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