Muş'ta yaralı bulunan bayağı balaban tedaviye alındı
Muş'ta jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı bayağı balaban, tedavi altına alındı.
Muş'ta jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı bayağı balaban, tedavi altına alındı.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, Murat Nehri kıyısında uçmayan bir bayağı balaban kuşu gördü.
Yaralı olduğu belirlenen kuş, tedavi edilmek üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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