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        Bulanık'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:23
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        Bulanık'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, down sendromlu çocuklarla pasta kesti.

        Palyaço kostümü giyerek aileleriyle oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

        Koşansu, özel gereksinimli çocukların eşit, özgür ve mutlu bireyler olmaları için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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