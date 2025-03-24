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        Muş Valisi Çakır, sporcularla iftar yaptı

        Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında çeşitli branşlardaki sporcularla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:30
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        Muş Valisi Çakır, sporcularla iftar yaptı
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        Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında çeşitli branşlardaki sporcularla iftar yaptı.

        Gençlik Merkezinde düzenlenen programda konuşan Çakır, sporcularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Gençlere destek olmaya devam edeceklerini belirten Çakır, "Kentte son bir yılda sporda büyük bir ivme yakaladık. Hep birlikte el ele vererek sporda ciddi bir sıçrama gerçekleştirdik. Spor salonlarımız, sporcularla dolup taşıyor. Takım sayılarımız, önceki yıla göre 3-4 kat artış gösterdi. Her yaş kategorisinde düzenli müsabakalar gerçekleştiriyor, ilimizin sportif becerisini hem bölgemizde hem de ülke genelinde sergiliyoruz." dedi.

        Okul sporlarında büyük bir başarıya imza attıklarını bildiren Çakır, "Muş, artık ilk sıralara yükselmeyi başardı. Valilik olarak, mevcut imkanlarımızın en üst seviyesini siz değerli sporcularımız için kullanmaya kararlıyız. Sporun gelişmesi ve gençlerimizin daha iyi imkanlara kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, Vali Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kentte her geçen gün sporcu sayısının arttığını, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ve patlatılmış mısır ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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