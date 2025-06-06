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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, bayram ziyaretlerinde bulundu

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, polis, asker ve hastalarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:56
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, bayram ziyaretlerinde bulundu
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, polis, asker ve hastalarla bayramlaştı.

        Merkez Cami'de Kurban Bayramı namazını kılan Koşansu, ardından cemaatle bayramlaştı.

        İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın ve polis memurlarının bayramını tebrik eden Koşansu, İlçe Jandarma Komutanlığında askerlerle bayramlaştı.

        Milletin hizmetinde olan güzide teşkilatların mensuplarıyla gurur duyduğunu belirten Koşansu, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Koşansu, "Nüfusun en yoğun yaşadığı bölgelerde polisimiz, kırsalda da jandarmamız çok yoğun mesai harcıyor. Gece gündüz demeden 24 saat süren çalışma koşullarına ve en zor şartlara rağmen vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz görevleri başındalar. Biz de bayramda onları ziyaret ederek hem bayramlarını kutlamak hem de görevlerinde kolaylıklar dilemek istedik." dedi.

        Bulanık Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Koşansu, tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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