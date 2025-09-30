Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta VEDAŞ ekipleri kış öncesi enerji nakil hatlarının bakımını yapıyor

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:16 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:25
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri kış öncesi enerji nakil hatlarının bakımını yapıyor
        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkeze bağlı Çatbaşı ve Kıyık köylerindeki çalışmaları inceleyen VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Nurullah Şancı, basın mensuplarına, kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

        Kıyık ve Çatbaşı köyleri ile bağlı mezralarında enerji nakil hatlarının bakımını yaptıklarını anlatan Şancı, "Bu çalışmayla şebekemizi kışa hazırlıyoruz. Enerji arzının sürekliliği esasını baz alarak tedbirler alıyoruz." dedi.

        Ekiplerin zor koşullarda çalıştığını belirten Şancı, "Şebekelerde izolasyon giydirme, sıkı bağ yenileme ve kırık izolatörleri değiştirme işlemleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji hizmeti vermek için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

