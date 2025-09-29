Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "Hızlı Satranç Şampiyonası" düzenlendi

        Muş'ta, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Hızlı Satranç Şampiyonası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:39 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "Hızlı Satranç Şampiyonası" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Hızlı Satranç Şampiyonası" düzenlendi.

        Kentteki bir kafenin bahçesinde yapılan şampiyonada 29 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

        Şampiyonada başarılı olan sporculara törenle ödülleri verildi.

        Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Muhsin Gök, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

        Gök, şampiyonaya her yaştan insanın katılabildiğini belirtti.

        Bulanık'tan şampiyonaya katılan Mehmet Altun da 5 müsabakadan bir beraberlik, dört galibiyet aldığını dile getirerek, "Şanslıydım diyebilirim. Bu turnuvanın özelliği biraz daha seri ve akıcı olmasıdır. Bu yüzden de heyecan doruktaydı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Muş'a gelen üniversite öğrencileri, polis ekiplerince bilgilendirildi
        Muş'a gelen üniversite öğrencileri, polis ekiplerince bilgilendirildi
        Muşlu "Fikret Usta" 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor
        Muşlu "Fikret Usta" 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor
        Kanseri yenen üç kadın, hikayeleriyle aynı hastalıkla mücadele edenlere umu...
        Kanseri yenen üç kadın, hikayeleriyle aynı hastalıkla mücadele edenlere umu...
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği tamamlandı
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği tamamlandı
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği sürüyor
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği sürüyor
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı
        Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği başladı