        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta lise öğrencileri okuldaki fırında günde 4 bin ekmek üretiyor

        Muş Nusret Salman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda kurulan fırında günde 4 bin ekmek üreterek kentteki pansiyonlu okulların ihtiyacını karşılıyor.

        Giriş: 01.12.2025 - 12:30 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:30
        Muş'ta lise öğrencileri okuldaki fırında günde 4 bin ekmek üretiyor
        Muş Nusret Salman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda kurulan fırında günde 4 bin ekmek üreterek kentteki pansiyonlu okulların ihtiyacını karşılıyor.

        Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Okullarımız Üretiyor Projesi" kapsamında okulda kurulan fırında ekmek üretiyor.

        Ekmek yapımının her aşaması hakkında öğretmenlerinden ve usta öğreticilerden aldıkları bilgilerle becerilerini geliştiren öğrencilerin ürettiği ekmekler il merkezindeki pansiyonlu okullara dağıtılıyor.

        Okul müdürü Zakir Adanur, AA muhabirine, mesleki eğitim anlamında Uygulama Oteli ve birçok üretim alanları bulunan okulda, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında fırın kurduklarını söyledi.

        Okulda "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri" ile "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" bölümlerinde 490 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Adanur, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Açtığımız fırında günlük 4 bin ekmek ve talep üzerine simit, poğaça, açma, pide ve diğer unlu mamulleri üretiyoruz. Kent merkezindeki pansiyonlu okulların çoğunluğunun ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Üretime katkı sunan öğrencilerimiz mesleği de iş başında öğreniyor. Staj yapan öğrencilerimiz var. Okul döneminde normal derslerini burada yapan öğrencilerimiz oluyor. Mesleği öğrenmeleri ve kendilerini yetiştirebilmeleri hatta ileride girişimci ve çevreci bir üretici olmaları, fırıncılık sektörüne eleman yetiştirebilmeleri için öğrencilerimiz usta öğretici ve öğretmenlerimizin nezaretinde eğitim alıyor."

        Öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektör ile kamuda çok rahat iş bulabileceğini anlatan Adanur, öğrencilerin bir kısmının yurt dışına da gidebileceğini belirterek, turizm ve yiyecek alanının dünyanın en gelişen sektörlerinden olduğunu kaydetti.

        Adanur, "Öğrencilerimiz 6 ay okulda eğitim aldıktan sonra 5 ay da il dışındaki otellerde ve diğer tesislerde staj görüyor. Öğrencilerimizi kalifiye eleman olarak yetiştirmekteyiz." dedi.

        Fırında görev yapan usta öğretici Ömer Polat ise okulun 9. ve 12. sınıf öğrencilerini, uygulamalı olarak hamurun yoğrulması, kesilmesi, kabarması ve şekil verilmesi konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

        Öğrencilerden Nisa Nur Yıldız da "Öğrendiğimiz bilgiler ileride işimize çok yarayacak. Restoran veya otellerde mutfak alanlarında staj yaptığımızda çok avantajlı oluyor." diye konuştu.

