        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt İlkokulu'na gönüllülerin desteğiyle kütüphane kuruldu

        Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt İlkokulu, Tüm Çocukların Derneği üyeleri ile gönüllülerin desteğiyle kütüphaneye kavuştu.

        Giriş: 30.11.2025 - 14:02 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:02
        Malazgirt İlkokulu'na gönüllülerin desteğiyle kütüphane kuruldu
        Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt İlkokulu, Tüm Çocukların Derneği üyeleri ile gönüllülerin desteğiyle kütüphaneye kavuştu.

        Diyarbakır'da görev yapan öğretmenler Yusuf Tümay ve Hasan Kartal, derneğin desteğiyle Danışmentgazi Mahallesi'ne gelerek Malazgirt İlkokulu'na kütüphane kurulması için çalışma başlattı.

        Hayırseverlerin ve gönüllü öğretmenlerin de destek verdiği kampanya kapsamında temin edilen kitaplıklar, kitaplar, masa ve sandalyelerle, öğrencilerin rahatça ders çalışıp kitap okuyabileceği modern bir kütüphane oluşturuldu.

        Tümay, gazetecilere, daha önce mahalleye kırtasiye ve oyuncak desteği için geldiklerini, okulda kütüphane olmadığını görünce durumu muhtarla görüştüklerini söyledi.

        Okula kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tümay, şunları kaydetti:

        "Okulumuza bağışçılarımız ve gönüllülerle kısa sürede güzel bir kütüphane kurduk. Çocukların kitapla buluşması bizi çok mutlu etti. Amacımız, çocukların kitaplarla büyümesini sağlamak ve onlara yeni bir dünyanın kapılarını açmaktır. Bir çocuğun gözündeki sevinci görmek, attığımız her adımı çok daha anlamlı kılıyor. Destek veren herkese teşekkür ederim."

        Muhtar Hasan Başaran ise "Gönüllülerimizin ve öğretmenimizin desteğiyle okulumuza güzel bir kütüphane kuruldu. Bu kütüphane, çocuklarımızın geleceğine yapılmış büyük bir yatırımdır. Herekse teşekkür ederim." dedi.

