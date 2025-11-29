Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta gençlere sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor

        Muş'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kursta diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta gençlere sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kursta diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor.

        Gençlik Merkezi'nde açılan kursta 30 kişiye eğitim veriliyor.

        Eğitmen Aysu Köysu, basın mensuplarına, derslerde ses ve diyafram çalışmalarının yanı sıra doğru konuşma tekniklerine ağırlık verdiklerini söyledi.

        Kursiyerlerin kısa sürede nefes ve telaffuz konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Köysu, şunları kaydetti:

        "Eğitimlerimiz, ses, diyafram, konuşma, dik duruş ve özgüven gibi konuları içermekte. Ne kadar doğru nefes alırsanız o kadar iyi konuşursunuz. Diyaframı doğru kullanmak, günlük hayatta nefes alışverişimizin ciğerlere doğru hava dolmasıyla ilgilidir ve sağlık açısından oldukça önemlidir."

        Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rümeysa Göller ise "Diksiyon eğitimine başlamadan önce kendimi tam anlamıyla ifade edemiyordum ancak diksiyon eğitimi sayesinde artık kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Nefesimi daha doğru kullanıyorum. Karşı tarafa kendimi rahatlıkla açıklayabiliyor ve daha özgüvenli bir şekilde konuşabiliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama

        Benzer Haberler

        Muş'ta diksiyon ve spikerlik kursuna yoğun ilgi
        Muş'ta diksiyon ve spikerlik kursuna yoğun ilgi
        Bulanık'ta "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" düzenlendi
        Bulanık'ta "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" düzenlendi
        Muş'ta firari 2 şüpheli suç aleti silahla yakalanarak tutuklandı
        Muş'ta firari 2 şüpheli suç aleti silahla yakalanarak tutuklandı
        Bulanık'ta 'Kaz Yetiştiriciliği' çalıştayı Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koş...
        Bulanık'ta 'Kaz Yetiştiriciliği' çalıştayı Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koş...
        Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
        Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
        Muş'ta yemek yarışması düzenledi
        Muş'ta yemek yarışması düzenledi