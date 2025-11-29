Muş'ta gençlere sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kursta diksiyon, sunuculuk ve spikerlik eğitimi veriliyor.

Gençlik Merkezi'nde açılan kursta 30 kişiye eğitim veriliyor.

Eğitmen Aysu Köysu, basın mensuplarına, derslerde ses ve diyafram çalışmalarının yanı sıra doğru konuşma tekniklerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin kısa sürede nefes ve telaffuz konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Köysu, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz, ses, diyafram, konuşma, dik duruş ve özgüven gibi konuları içermekte. Ne kadar doğru nefes alırsanız o kadar iyi konuşursunuz. Diyaframı doğru kullanmak, günlük hayatta nefes alışverişimizin ciğerlere doğru hava dolmasıyla ilgilidir ve sağlık açısından oldukça önemlidir."

Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rümeysa Göller ise "Diksiyon eğitimine başlamadan önce kendimi tam anlamıyla ifade edemiyordum ancak diksiyon eğitimi sayesinde artık kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Nefesimi daha doğru kullanıyorum. Karşı tarafa kendimi rahatlıkla açıklayabiliyor ve daha özgüvenli bir şekilde konuşabiliyorum." dedi.