Bulanık'ta "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle Gençlik Merkezi'nde yapılan çalıştayda proje kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ilçede 5 binden fazla hayvancılık işletmesi ve yüz binlerce dönüm tarımsal üretim alanının olduğunu söyledi.

Devletin sağladığı desteklerle ilçede 100 bine yakın kanatlı hayvanın olduğunu ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:

"Bunun önemli bir kısmını oluşturan kaz yetiştiriciliğinde güçlü bir üretim altyapısı bulunuyor. Proje kapsamında ilçede 16 modern kaz işletmesi kuruldu. Her işletmeye 99'ar kaz verildi. Bulanık, su kaynakları, geniş meraları, üretim kültürü ve genç nüfusuyla Türkiye çapında bir kaz üretim merkezi olabilecek potansiyele sahip. Kaz etinin marka değeri haline gelmesi için paketleme, soğuk zincir, lojistik, festival ve kooperatifleşme çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz."

DAKA Koordinatörü Fuat Özkan ise "Kaz eti, hem geleneksel bir üretim kültürü hem de yüksek katma değere sahip bir ürün. Uygun üretim koşulları ve geniş pazar potansiyeli var. Yürütülecek çalışmalarla Bulanık'ın örnek kaz üretim merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç de "Muş, kaz yetiştiriciliğinde Türkiye'de 3. sırada. 2024'te başlatılan proje kapsamında üreticiye önemli destekler sağlandı. İşletmelere 45 dişi ve 15 erkek damızlık ile 39 yavru kaz dağıtıldı. Her işletmede 90 bin baş kapasiteli modern kümes yapıları oluşturuldu. Üniversite destekli eğitimlerle yetiştiricilere bakım, besleme, barınak yönetimi ve hastalıklar konusunda eğitim verildi." diye konuştu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, bazı kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.