Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle Gençlik Merkezi'nde yapılan çalıştayda proje kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı.

        Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ilçede 5 binden fazla hayvancılık işletmesi ve yüz binlerce dönüm tarımsal üretim alanının olduğunu söyledi.

        Devletin sağladığı desteklerle ilçede 100 bine yakın kanatlı hayvanın olduğunu ifade eden Koşansu, şunları kaydetti:

        "Bunun önemli bir kısmını oluşturan kaz yetiştiriciliğinde güçlü bir üretim altyapısı bulunuyor. Proje kapsamında ilçede 16 modern kaz işletmesi kuruldu. Her işletmeye 99'ar kaz verildi. Bulanık, su kaynakları, geniş meraları, üretim kültürü ve genç nüfusuyla Türkiye çapında bir kaz üretim merkezi olabilecek potansiyele sahip. Kaz etinin marka değeri haline gelmesi için paketleme, soğuk zincir, lojistik, festival ve kooperatifleşme çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz."

        DAKA Koordinatörü Fuat Özkan ise "Kaz eti, hem geleneksel bir üretim kültürü hem de yüksek katma değere sahip bir ürün. Uygun üretim koşulları ve geniş pazar potansiyeli var. Yürütülecek çalışmalarla Bulanık'ın örnek kaz üretim merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç de "Muş, kaz yetiştiriciliğinde Türkiye'de 3. sırada. 2024'te başlatılan proje kapsamında üreticiye önemli destekler sağlandı. İşletmelere 45 dişi ve 15 erkek damızlık ile 39 yavru kaz dağıtıldı. Her işletmede 90 bin baş kapasiteli modern kümes yapıları oluşturuldu. Üniversite destekli eğitimlerle yetiştiricilere bakım, besleme, barınak yönetimi ve hastalıklar konusunda eğitim verildi." diye konuştu.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, bazı kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

        Benzer Haberler

        Muş'ta firari 2 şüpheli suç aleti silahla yakalanarak tutuklandı
        Muş'ta firari 2 şüpheli suç aleti silahla yakalanarak tutuklandı
        Bulanık'ta 'Kaz Yetiştiriciliği' çalıştayı Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koş...
        Bulanık'ta 'Kaz Yetiştiriciliği' çalıştayı Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koş...
        Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
        Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
        Muş'ta yemek yarışması düzenledi
        Muş'ta yemek yarışması düzenledi
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe beldesinde ziyaretlerde bulundu
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, Erentepe beldesinde ziyaretlerde bulundu
        Kaymakam Koşansu: "Eğitime ve spora yatırım, geleceğe yatırımdır''
        Kaymakam Koşansu: "Eğitime ve spora yatırım, geleceğe yatırımdır''