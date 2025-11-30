Muş'ta kaybolan 200 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
Muş'ta jandarma ekipleri, Sudurağı köyünde kaybolan 200 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.
Muş'ta jandarma ekipleri, Sudurağı köyünde kaybolan 200 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı köyde hayvancılık yapan İ.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 200 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu iletti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede hayvanların sabah saatlerinde ahırdan çıkarıldıktan sonra arazide kaybolduğu belirlendi.
Arazide gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucu kayıp hayvanlar, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Ziyaret Tepe mevkisinde bulundu.
Küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.