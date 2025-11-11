Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 18:26 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kent merkezine 160 kilometre, Malazgirt ilçesine ise 25 kilometre uzaklıktaki Malazgirt-Ahlat kara yoluna Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası inşa edildi.

        Yapımı tamamlanan karakol binasının bahçesinde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının köklü bir kuruluş olduğunu ifade ederek, terörle mücadelede üstün başarı gösteren teşkilatın vatandaşın emrinde 24 saat görev yaptığını belirtti.

        Ülkenin her noktası gibi Muş'un da bir huzur beldesi olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Bu uğurda hep beraber Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı ile sıkıntılar çektik ama bunların hepsi bir daha gelmemek üzere geride kaldı. Allah bir daha böyle belalarla, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi sınamasın. Daha da çok kenetlendik. İnşallah yaşanılan süreçle beraber son kırıntıları da attıktan sonra ülkemizin vakti böyle boşa harcanmayacak. Anaların yüreğine ateş düşmeyecek."

        Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

        "Karakol 2013 yılından sonra faaliyette bulunmamış. Adaksu köyümüz ve bölge köylerimiz merkezden emniyet ve asayiş hizmetlerini almış. İlçemizin 74 tane köyü var. Neticede Malazgirt oldukça dağlık bir coğrafyada. İlimizden uzak bir bölge. Bu anlamda vatandaşlarımızın emniyet, asayiş ve trafik hizmetlerindeki ihtiyaçlarının seri ve süratli bir şekilde karşılanması için bölgelerde de karakollarımızın konuşlanmasına ihtiyaç var. Karakolun burada konuşlanması hem vatandaşlarımızın bizden beklentisiydi hem de emniyet asayiş hizmetleri bakımından bir zaruretti. Allah burada kahraman jandarmamıza kazasız, belasız, vatandaşımızla omuz omuza, gönül gönüle hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin."

        İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer de Muş'un tarihi ilçesi Malazgirt'te Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışını gerçekleştirmenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        "Malazgirt, adını taşıdığı büyük zaferin mirasıyla Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan milletimizin ebedi yurdunun temellerinin atıldığı kutlu bir ilçedir." diyen Özer, şöyle devam etti:

        "Sultan Alparslan'ın komutasındaki kahraman ordumuzun 1071 yılında burada kazandığı zafer sadece bir savaş değil bir milletin yeniden dirilişinin ve bir medeniyetin doğuşunun simgesidir. Bu kadim topraklarda o ruhu yaşatan, 186 yıldır vatanın her karış toprağında görev yapan milletin huzuru için çalışan bir teşkilatın onurlu neferleriyiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı 2013 yılında çeşitli sebeplerle kapatılmış, bugün ise yeniden faaliyete geçirilerek bölge halkının hizmetine sunulmuştur. Bu bina sadece bir yapı değil, devlet ile millet arasındaki güçlü bağın, güvenin ve birlikteliğin somut bir nişanesidir. Burada görev yapacak kahraman jandarma personelimize üstün başarılar diliyorum. Bugün yeniden hizmete açtığımız Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığının halkımızın huzur ve güvenliğine büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Karakolumuzun bölge halkımıza ve jandarma teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Beraberindeki heyetle kurdele kesen Çakır, karakol binasında incelemelerde bulundu, ziyaretçi defterini imzaladı.

        Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kurum amirleri, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Korkut'ta okçuluk antrenmanları yoğun katılımla sürüyor
        Korkut'ta okçuluk antrenmanları yoğun katılımla sürüyor
        Muş'un Şenyayla bölgesi sonbahar renklerine büründü
        Muş'un Şenyayla bölgesi sonbahar renklerine büründü
        Bulanık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Bulanık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Muş'ta 20 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Muş'ta 20 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Bulanık'ta 3 bin fidan toprakla buluştu
        Bulanık'ta 3 bin fidan toprakla buluştu
        Muş'ta iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Muş'ta iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı