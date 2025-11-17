Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu

        Muş'ta faaliyet gösteren 35 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 19:38 Güncelleme: 17.11.2025 - 19:38
        Muş'ta spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu
        Muş'ta faaliyet gösteren 35 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene katılan Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, sporla ilgili faaliyetlerin sadece bir kişinin ya da kurumun değil tüm paydaşların uyum içinde çalışmasıyla gerçekleştirilebilecek faaliyetler olduğunu söyledi.

        Kentteki kulüplerin ve sporcuların güzel işlere imza attığını belirten Çakır, kulüplere 2 milyon liralık malzeme desteği yaptıklarını dile getirdi.

        Kentte sporun gelişmesine önemi verdiklerini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

        "Gençlik ve Spor Bakanımız da söz verdi. O söz verilen rakam geldiğinde bunu çok daha fazlasıyla sizlerle buluşturacağız. Bu yardım da İl Özel İdaresindeki bütçemizden ulaştırıldı. Biz çocuklarımızı spor malzemeleriyle destekliyoruz ama bu çocuklarımızın yeteneklerini geliştirecekleri salonlara, spor tesislerine ihtiyaç var. Türkiye'de artık kendimizi gösterdik. Voleybolda ciddi bir aşamaya geldik. Engelli basketbolda Türkiye'nin en iyi 10-15 takımından bir tanesiyiz."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise yaptıkları her çalışmanın gençlerin geleceğine yapılmış yatırım olduğunu ifade etti.

        Bugün dağıtımını gerçekleştirdikleri spor malzemelerinin kulüplerin sahadaki performansını artırmanın yanı sıra genç sporcuların moral ve motivasyonuna da katkıda bulunacağını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Her bir gencimizin sporun içinde yer alması kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve disiplini bir yaşam sürmesi en büyük hedeflerimizden biridir. Gençlere ve spora gösterdikleri ilgi bizlere güç veren en önemli unsurlardan biridir. Sporun gelişimi ancak güçlü bir işbirliği ve ortak çaba ile mümkündür. Muş olarak bu birlikteliği en güzel şekilde ortaya koyduğumuza inanıyorum."

        Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan'ın da bir konuşma yaptığı törende kulüp temsilcilerine malzemeler teslim edildi.

        Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, antrenör ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

