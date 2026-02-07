Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş İl Sağlık Müdürlüğü: Şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir

        Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyundaki serbest klor düzeyinin mevzuatta öngörülen seviyelere getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 21:49 Güncelleme: 07.02.2026 - 21:49
        Muş İl Sağlık Müdürlüğü: Şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir
        Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyundaki serbest klor düzeyinin mevzuatta öngörülen seviyelere getirildiğini bildirdi.


        Müdürlükten yapılan açıklamada, kentte içme suyuna ilişkin izleme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan son çalışmalar kapsamında Muş il merkezi genelinde şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, Müdürlüğümüzce yapılan denetimler ve yürütülen hassas çalışmalar neticesinde mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir. Halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerimiz ve düzenli kontrollerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

