Muş İl Sağlık Müdürlüğü: Şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir
Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyundaki serbest klor düzeyinin mevzuatta öngörülen seviyelere getirildiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kentte içme suyuna ilişkin izleme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan son çalışmalar kapsamında Muş il merkezi genelinde şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, Müdürlüğümüzce yapılan denetimler ve yürütülen hassas çalışmalar neticesinde mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir. Halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerimiz ve düzenli kontrollerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir."
