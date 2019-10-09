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Varto’da ‘gençlik merkezi’ kurma çalışması

İHA

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, beraberindeki Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile ilçede gençlik merkezi kurulması için yer tespitinde bulundu.

Varto’da ‘gençlik merkezi’ kurma çalışması

Muş’un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, beraberindeki Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile ilçede gençlik merkezi kurulması için yer tespitinde bulundu.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Varto ilçesine gelerek Kaymakam Ertuğrul Avcı’yı makamında ziyaret etti. Müdür Güler, Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya gençlik merkezinin kurulaması yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Avcı, daha sonra Müdür Güler ile Hürriyet Mahallesi’nde bulunan alanda incelemelerde bulundu. Yapılan tespitle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Ertuğrul Avcı, ilçede gençlik merkezinin kurulması yönünde çalışmaları olduğunu belirterek, “Bu çalışmalarımızı Gençlik ve Spor İl Müdürümüze bildirdik. Sağ olsunlar hem bizi ziyarete geldiler. Hem de yapacağımız gençlik merkezinin yer tespitini yaptık. Hürriyet Mahallemizde bulunan Hürriyet İlkokulumuzun yeri şimdilik boştur. Burayı uygun gördük. Projemizi Bakanlığa sunacağız, inşallah kabul görür” dedi.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise, Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya ziyarette bulunduklarını belirterek, “Gençlik merkezinin kurulması için yer baktık. Hürriyet İlkokulumuzun eski yeri müsait olduğundan dolayı burayı düşünüyoruz. Projemizi Bakanlığımıza sunacağız. İnşallah olumlu gelir. Bu konuda bizleri sıcak karşılayan Kaymakamımız Ertuğrul Avcı’ya teşekkür ederim” diye konuştu.

MUŞ

09 Ekim 2019 Çarşamba

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