Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeline yönelik ‘Etkin av koruma kontrol’ semineri verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunmasına yönelik jandarma personeline yönelik il merkezi ve ilçelerde ‘Etkin av koruma kontrol’ semineri verildi. Seminerde yaban hayvanlarının morfolojisi, habitatları ve davranış şekilleri ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 20192020 Merkez Av Komisyonu Kararları anlatıldı. Kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadele konusunda işbirliği içerisinde hareket edilmesinin ülkenin ve yaban hayvanları açısından çok değerli olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca kaçak ve belgesiz avlanan avcıların ne tür cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacaklarından bahsedilerek kaçak ve belgesiz avcıların belgelendirilmesi tavsiyelerinde bulunularak seminer sonlandırıldı.

MUŞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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