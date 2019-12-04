Varto’da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Varto’da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği

İHA

Muş’un Varto ilçesindeki Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin, Özel Eğitim Dernekleri İl Başkanı Akın Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Hazırlanan ve üzerinde “engelleri beraber aşalım” yazılı pastayı engelli öğrencilerle birlikte kesip kendi eliyle ikram eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Engelliler günü kutlamalarına katıldık. Yaptığımız incelemelerde birçok insanın yapamadığını engellilerimiz yapmıştır. Bu da bizi mutlu etmiştir. Allah güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu çocuklar bizim için çok önemli, elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekir. Onların yaşamlarını daha engelsiz bir yaşama çevirmeye çalışalım. Bir engelli insanı mutlu etmek zor bir şey burada çalışan öğretmenleri kutluyorum. Engelliler gününüzü kutluyorum. Emeği geçen her kese teşekkür ederim ”dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, ”Öğrencilerimizle olmak, böyle bir günde mutluluklarını paylaşmak bize onur verdi. Onların sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olduk. Engelliler gününü kutlamak bir günden ibaret olmamalı. Her gün yaşamımızın bir parçası, hayatın bir gerçeği olarak onların sorunlarını görmemiz, yaşamamız, iyileştirilmesi yönünde çalışmamız gerekir. Bu toplumun yaklaşık yüzde 10’u bedensel ve zihinsel engelli. Bu sorunlar aşılabilecek sorunlar. Aşabileceğimizi de biliyoruz. Ama bizim halletmemiz gereken düşünsel engellerdir. Kafamızdaki engellerdir. Özel öğrencilerimize sahip çıkalım. Öğrencilerimiz gayet güzel okullarda eğitimlerini sürdürmektedirler” dedi.
Özel Çağdaş Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Barış Kaya’nın da bir konuşma yapmasının ardından program müzik eşliğinde öğrenciler halay çekti.

MUŞ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Kimsesiz çocuklar için “Bez Bebek" üretimi
YEREL HABERLER Kimsesiz çocuklar için “Bez Bebek" üretimi
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı Muş’ta kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi buldu
YEREL HABERLER Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı Muş’ta kar ...
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
Bulanık’ta fabrika gibi okul Makine ve ekipman anlamında bir fabrikadan farksız olan okul, gelecek siparişleri bekliyor
YEREL HABERLER Bulanık’ta fabrika gibi okul Makine ve ekipman ...
Köylerde kış çilesi başladı
YEREL HABERLER Köylerde kış çilesi başladı
Muş’ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı
Başkan Asya’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Meraya çıkarılan yüzlerce koyun kara yakalandı Muş’ta kar yağışı hayvanları mahsur bıraktı
YEREL HABERLER Meraya çıkarılan yüzlerce koyun kara yakalandı Muş’ta ...
Varto’da kar yağışı 20 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Varto’da kar yağışı 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta istihdam arttı, gençlerin karıştığı suç oranı azaldı
YEREL HABERLER Muş'ta istihdam arttı, gençlerin karıştığı suç oranı ...
Muş için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Muş için kuvvetli yağış uyarısı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X