Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı köyü Çakıllı mezrasında rahatsızlanan 8,5 aylık hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 125 köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta rahatsızlanan köylüler, helikopter ambulansla hastanelere taşınıyor. Korkut ilçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı mezrasında 3'üncü çocuğuna hamile olan Ayşe Erol'un (30) rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitmeye çalışan sağlık ekipleri yol kapalı olunca köye ulaşamadı. Bunun üzerine Van'dan havalanan helikopter ambulans mezraya ulaşarak 8,5 aylık hamile olan Ayşe Erol'u Sultan Alparslan Havalimanı'na ulaştırdı. Burada bekleyen ambulansa alınan Ayşe Erol, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.