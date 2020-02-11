Yol kardan kapandı, hamile kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

Muş’ta yolu kardan kapanan mezrada doğum sancısı başlayan hamile kadın, ambulans helikopterle Muş Devlet Hastanesine yetiştirildi.

Korkut ilçesine bağlı Çınarardı köyü Çakıllı mezrasında ikamet eden 30 yaşındaki Ayşe Erol’un akşam saatlerinde doğum sancıları başladı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine yolu kapalı olan mezraya araç ulaşımı sağlanamadığı için Van’dan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans havalandı. Mezraya ulaşan hava ambulansı, hastayı buradan alarak Muş Sultan Alparslan Havalimanına iniş yaptı. Burada hazırda bekletilen sağlık ekipleri, hamile kadını ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan hamile Ayşe Erol’a sezaryen doğum yaptırılacağı öğrenildi.

Ayşe Erol’un akrabası Ferzende Çetin, yoğun kar yağışı nedeniyle Ayşe Erol’u hastaneye bir türlü getiremediklerini kaydederek, “Şimdi hastamızı getirip hastaneye yatırdılar. Hava ambulansı ile buraya getirdiler. Allah, devletten razı olsun. Böyle zor bir günde yardım edenlerden Allah razı olsun. Doktorla görüştüm ‘hastanın sezaryene alınacağını’ söyledi. Bizde şu anda bekliyoruz. Eğer ambulans helikopter olmasaydı annesini de, bebeği de kaybetmiş olabilirdik. Şu an o sıkıntı giderildi” ifadelerini kullandı.

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