Muş'ta devlet destekli çilek bahçelerinde hasat zamanı

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde kurulan 284 çilek bahçesinde hasat yapılmaya başlandı.

Muş’ta devlet desteği ile kurulan çilek bahçeleri, vatandaşa gelir kapısı oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 284 çiftçinin müracaatı sonucu kurulan çilek bahçeleri meyve vermeye başladı. Hasköy ilçesinde 2019 yılında 3 dönümlük çilek bahçesi kuran Erdal Buldu, yılın ikinci hasadını yaparak geçimini bu işten sağlıyor.

Geçen yıl kışa doğru çilek tarlasını ektiğini anlatan Erdal Buldu, bu sene ilk ürününü aldığını söyledi. Şu ana kadar yaklaşık 34 ton çilek sattığını ifade eden Buldu, “Tahminimce 34 ton daha satmayı düşünüyorum. Öyle bir beklentim var. Tarım ve Oröan Müdürlüğü bize destek vererek bahçemizi ekti. Çok güzel çilek üretiyoruz. Çileğimizde her hangi bir katkı maddesi yok, aroması çok güzel ve tadı çok iyi. Şu an çileklerimi piyasaya satıyorum. Yaklaşık kilosunu 7,5 liraya satıyorum. Yetliler sürekli olarak bahçeyi kontrole geliyor. Sadece pazarlamada sıkıntı yaşıyorum. Bir kooperatif kurulursa bizim için çok iyi olur. Burada 3 dönüm çilek ektim. Yıllık olarak yaklaşık 60 bin lira getirisini bekliyorum" dedi.

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