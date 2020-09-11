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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanı Koca’nın hastane müjdesi sevinçle karşılandı

İHA

Sağlık Bakanı Koca’nın hastane müjdesi sevinçle karşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Muş için 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi müjdesini duyurması kentte sevinçle karşılandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muş’ta 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapımının yatırım programına alındığını ifade etti. Kentte sevinçle karşılanan durum üzerine sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar alınan karar için devlet büyüklerine teşekkür etti. Bakan Koca’nın dün Muş’la ilgili vermiş olduğu müjdenin pandemi sürecinde morallerin zirve yapmasına vesile olduğunu ifade eden MemurSen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, bir kente eğitim ve araştırma hastanesinin gelmesinin bazı şeylerin alt yapısını oluşturduğunu söyledi.

“Vatandaşlarımız bölge hastanelerine gitmekten kurtulacaktır”
İlerleyen zamanda Muş Alparslan Üniversitesine bir tıp fakültesinin kazandırılacağını aktaran Barışan, “Muş bu noktada yıllardır bulunduğu coğrafya konumu nedeniyle hakkı hiçbir zaman teslim edilmemiş bir ildir. İnşallah eğitim ve araştırma hastanesiyle beraber ilimizdeki vatandaşlarımız bölge hastanelerine gitmekten kurtulacaktır. Bu ilimize çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. İstihdam oluşturacağı gibi artık hastalarımız acil durumlarda Diyarbakır, Elazığ, Van, Erzurum gibi illere gitmektense burada, hemen yanı başlarında hastaneye gidecekler ve tedavilerini gerçekleştireceklerdir. Bu Muş için çok büyük bir kazanımdır” dedi.

“Hasretle beklediğimiz bir yatırım”
500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin hükümet tarafından yatırım programına alındığını ifade eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç da, sağlık yatırımlarının sadece Muş’un değil bölgenin yıllardır hasretle beklediği bir yatırım olduğunu ifade etti. Bir hastalık yaşandığı sırada hastane ve ev arasında günlerce gidip geldiğini anlatan Koç, “İşim gereği dünyada birçok ülkeye gittim. Bizim ülkemizdeki sağlık hizmeti kalitesi birçok ülkede yok. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Avrupa’da da hastaneye gittim, inanılmaz maliyet yükü var insanlara. O yüzden benim için yatırımların en kutsalı sağlık hizmetleridir” ifadelerini kullandı.

“Bölgemiz terör illetinden arındığı için yatırımlar gelmeye başladı”
Güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı operasyonlarla bölgeye yatırımların gelmeye başladığını anlatan Koç, “Hem özel hem devletin önemli yatırımları gelmeye başladı. Kaynak bulmak çok kolay değil. Muş’a bakıldığı zaman hem ilçelerimiz hem de merkezimizde aynı sağlık hizmetleri yatırımları devam etmekte. Doğu ve Güneydoğu’da güzel yatırımlar gerçekleşiyor” diye konuştu.

“Eğitim ve araştırma hastanesi ilimizin sürekli il dışına olan sevklerini durduracak”
Muş Kardeşlik Platformu Sekreteri Davut Aydın ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın müjdesi üzerine son derece mutlu olduklarını söyledi. Muş’un hem Bitlis’e hem Bingöl’e hem Erzurum’a hem de Van’a yakın olması nedeniyle çok yerinde bir karar olduğu kanaatinde olduklarını kaydeden Aydın, “İlimiz coğrafi olarak fayda ve ekonomik açıdan diğer illere nazaran sıkıntılı bir durumdadır. Eğitim ve araştırma hastanesinin ilimize ciddi bir katkı sağlayacağının kanaatindeyiz. Aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi ilimizin sürekli il dışına olan sevklerini durduracak, diğer illerde bulunan hemşehrilerimizin hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması için bir başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Biz STK’lar olarak bütün çalışmalarda her zaman devletimizin yanında olduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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