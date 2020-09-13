Muş'ta göçerlerin hayvanlarıyla zorlu yolculuğu başladı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)İLKBAHARLA birlikte serin Muş yaylalarına gelen göçerler, dönüş yolculuğuna başladı. Yaklaşık 4-5 ay kaldıkları yaylalardan küçükbaş hayvanlarla yola koyulan göçerler, verimli ovalarda mola vererek yaklaşık 3 ay içinde evlerinde olmayı hedefliyor.
Küçükbaş hayvan besiciliği yapan göçerler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Siirt, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de kışı geçirdikten sonra ilkbaharla birlikte Muş'un yüksek ve serin yaylalarının yolunu tuttu. Binlerce hayvandan oluşan sürülerle 200'den fazla yaylaya gelen göçerler, hem besicilik yapıyor hem de kışlık, yağ, peynir gibi gıdalarını üretiyor. Yaz sıcaklarında rakımı 2 bin metre üzerindeki serin yaylalarda 4-5 ay besicilik yapan vatandaşlar, Eylül ayının ortalarında dönüş yolculuğuna başlıyor.
Siirt'ten Muş'un Kozma dağına gelerek burada besicilik yapan Halil Sağlam da küçükbaş hayvan sürüsüyle dönüşe başlayan göçerlerden biri. Mardin'e gideceğini belirten Halil Sağlam, "4-5 aydan beri Kozma dağında hayvancılık yaptık. Eylül ayıyla birlikte havalar soğumaya başladığı için dönüş yolculuğuna başladık" dedi.
YOLCULUKLARI 2-3 AY SÜRECEK
Binlerce küçükbaş hayvanla dönüşe başlayan göçerlerin eve dönüşü yaklaşık 2-3 ay sürecek. Yolculuk sırasında geçecekleri verimli yayla ve ovalarda mola vereceklerini belirten vatandaşlar, buralarda da geçici bir süre konakladıktan sonra kar yağmadan evlerine ulaşacaklarını bildiriyor. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN
2020-09-13 13:14:34
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