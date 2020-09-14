Muş’tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı

Muş’ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, yetiştirdikleri kuzuları büyük şehirlerin et ihtiyaçlarını karşılamak için tırlarla sevk ediyor.

Sevkiyatı yapılan kuzularla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, Muş’ta küçükbaş hayvancılığın iyi durumda olduğunu söyledi. Küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 200 bin civarında olduğunu ifade eden Salkım, “Hayvancılık bizim hayatımızda önemli bir yere sahip. Özellikle pandemi döneminde küçükbaş hayvan eti tüketimi önemli bir rol alıyor hayatımızda. Muş’ta kuzu satışlarımız 8 ve 9’uncu ayda başlamaktadır. Ortalama olarak yıllık 250 bin civarında kuzu satışı yapıyoruz. Kuzularımızı buradan Diyarbakır, Gaziantep ve Adana’ya göndermekteyiz. Satışa gönderilen kuzularımız genellikle 78 aylık hayvanlar. Ortalama olarak bir kuzumuzun canlı olarak ağırlığı 4555 kilogram arasında değişiyor. Kuzular buradan kesim için gönderiliyor, besiye alınmıyor. Küçükbaş hayvan etine özen göstermemiz lazım” dedi.

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