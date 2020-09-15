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(Özel) Kırköylü öğrenciler artık çamurlu ayaklalarla okula gitmeyecek

İHA

(Özel) Kırköylü öğrenciler artık çamurlu ayaklalarla okula gitmeyecek

Muş’un Kırköy Belde Belediye Başkanı Nahit Dizman’ın girişimleriyle başlatılan yol yapım çalışmalarıyla artık belde sakinleri ve okula giden öğrencilerin ayakları çamura batmayacak.
Merkeze bağlı Kırköy beldesinde yol yapım çalışması devam ediyor. 2019 yılı içerisinde 12 bin metrekare kilitli parke taşı döşenen beldede bu yıl 15 bin metrekare kilitli parke taşı yollarla buluşturulacak. Personellerle sabah erken saatlerde mesaiye başlayan Başkan Dizman, belde halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek için mezarlık, cami, taziye evi çalışmalarına ağırlık verdi.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, 1,5 yıllık dönemde yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve 2019 yılı içerisinde 12 bin metrekare kilitli parke taşı döşediklerini söyledi. Seçim öncesi verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu anımsatan Dizman, “Seçimlerden önce Kırköy halkına şunu söyledim; 5 yıllık dönemimizde kimse artık çamura basmayacak. Hiçbir öğrencimiz çamurlu ayakla okula gitmeyecek. Bu sene yol yapım çalışmalarımızın ilkine mezarlıklarımızdan başladık. Kış döneminde mezarlık ziyaretlerimiz yoğun oluyor. Hem il dışından hem de belde sakinleri çamurdan dolayı şikayetçiydi. Bu yıl mezarlık ve camimize ağırlık verdik. Hedefimiz bu yıl içerisinde 15 bin metrekare kilitli parke taşı döşemek. Bütün belde halkının kapılarına kadar yol çalışmalarımızı yapacağız. Sadece ana yollarla bu işi sınırlandırmıyoruz. Hiç kimse kapısından, evinden çıktığı zaman çamura basmayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Gençlerimiz için bir piknik alanı oluşturuyoruz”
Gençler için bir piknik alanı oluşturacaklarını anlatan Başkan Dizman, “Gençlerimize şimdiye kadar hiçbir yatırım yapılmamış. Beldemizde ilkini başlattık. İlkler bizim işimiz. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Biz halkın hizmetçisiyiz. Sabah 07.00’den akşam saatlerine kadar personelle birlikte çalışıyoruz. Caminin yanında 4 katlı çok amaçlı bir taziye evi yapacağız. Bu binamızda sadece taziye evi değil, imam evi, abdesthane, gasil hane, cenaze yıkama, su deposu, Kur’an kursu, yemekhane olacak. Pandemi döneminde de çok yoğun bir çalışmamız geçti. Sadece cami, yol gibi çalışmalar yapmadık. Bunun yanında sokak sokak itfaiye ile ilaçlama yaptık. Hedefimiz ilkbahar ile birlikte bir halı saha kurmak. Bu projemizi de gençlerimiz için düşünüyoruz. Gençlerle, büyüklerimizle, muhtarlarımızla bir araya gelerek onların fikirlerini alıyoruz. Bizim için herkesin fikri çok değerlidir. Kapımız, telefonlarımız 24 saat açıktır” diye konuştu.
Belediye Başkanı Nahit Dizman’ın yoğun çalışma yürüttüğünü anlatan belde sakinlerinden Maşallah Erdoğan, “Yollar yapılıyor, cami, taziye evi, mezarlık yolu yapılıyor. Başkandan memnunuz. Kapımızın önüne de parke döşeyecekler. En azından çocuklar için iyi olur, çamur olmaz, okula yağmurda rahat gidip gelebilirler. Teşekkür ediyoruz bu hizmetler için. Bu hizmetler önceden yoktu. Başkanımızın döneminde yapılmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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