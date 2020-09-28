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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerin haftasını tebrik etti.
25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) münasebetiyle İtfaiye Müdürlüğü görevlileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Personellerle sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, çalışma programları ile ilgili kendilerinden bilgi aldı. İtfaiyeciliğin 306 yıllık köklü bir geçmişinin olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, böylesine önemli bir görevin layıkıyla yerine getirilmesi hususunda uyarılarda bulundu.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “Her yıl 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası vesilesi ile İtfaiye Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiye personelimiz her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını hiçe sayarak zor şartlarda çalışıyor. 24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiye çalışanları vatandaşlarımızı başta yangın felaketi olmak üzere deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup, onlara siper olma gayesindedir. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

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