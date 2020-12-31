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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’un çöpleri elektrik enerjisine dönüştürülecek

İHA

Muş’un çöpleri elektrik enerjisine dönüştürülecek

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın girişimleriyle 560 bin metrekarelik çöp toplama alanında yapişletdevret modeliyle hayata geçirilecek olan Katı Atık Depolama ve Enerji Tesisinde biyogazdan elektrik üretimi sağlanacak.
Muş Belediyesi, kentin vahşi depolama çöp alanını tarihe gömüyor. Korkut İlçesine bağlı Kümbet köyü yakınlarında bulunan hazine arazisi üzerine inşa edilen Katı Atık Depolama ve Enerji Tesisinin tamamlanması ile kentin çöp sorunu ortadan kalkacak. Eski vahşi depolama çöp alanı ise Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatı ile rehabilite edilerek yeşil alan ve mesire alanı olarak halkın hizmetine sunulacak.
Elektrik enerjisi üretecek tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, göreve geldiği günden itibaren düzenli katı atık depolama alanı ile enerji ve ayrıştırma tesisleri kurmak üzere yer tahsisi üzerine epey çalışma sarf ettiklerini söyledi.
Tesisin kurulması için Yürekli, Boyuncuk ve Sürügüden köylerinden olumsuz sonuç aldıklarını ifade eden Başkan Asya, “Korkut’a bağlı Kümbet köyü yakınındaki bir bölüm arazinin hazineye ait olduğunu tespit ettikten sonra 560 bin metrekarelik bir alanı katı atık belediyeler birliğimize tahsisini sağlamak üzere projelendirdik. Proje aşaması bitti ve yapişletdevret modeliyle ilgili firmaya teslim ettik. Ancak bu sıkıntılı anda artık vahşi depolama sisteminin şehrimizin merkezine kalan bir yer olması hasebiyle de mobil nakil istasyonumuzu kurduk ve Muş, Korkut, Hasköy, Sungu ve bir kısım da İl Özel İdaresinin topladığı çöplerle birlikte ortalama günde 130 ton çöpümüzü Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine naklediyoruz. Bu da çevreye, insana ve hayvan sağlığına vermiş olduğumuz önemi acil bir eylem kapsamında bu çöp nakil işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Şu anda ilgili firmamız çalışmalarına başladı. Kümbet’teki tesisimizin bitmesiyle hem enerji üretimi hem ayrıştırma tesisleri hem de düzenli depolama alanlarını oluşturmak üzere yapişletdevret modeliyle sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. İnşallah eski vahşi depolama çöp alanımızı da rehabilite ederek mesire alanları ve yeşil alanlara dönüştürmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Şehir içerisindeki Temizlik İşleri Şube Müdürlüğümüzün sıkıştırmalı araçlarda topladığı çöpler 3 sıkıştırmalı treylerle Bitlis’e nakil edilmektedir. Kümbet tesislerimizin tamamlanmasıyla da bu külfet ve sıkıntıdan da belediyelerimizle birlikte kurtulmuş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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