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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş adamlarından Varto’ya çıkarma

İHA

İş adamlarından Varto’ya çıkarma

Muş’un Varto ilçesi doğumlu eğitimci ve yazar Gıyasettin Bingölballı, berberindeki iş adamlarıyla Varto’ya çıkartma yaparak üniversite yapılacağının müjdesini verdi.
İş adamları Ömer Aktaş ve Muhammed Etkeser ile Bursa MuşDer Başkanı Mahmut Asya ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile Varto ilçesine gelen Gıyasettin Bingölballı, yapımına başlanacak olan üniversite arazisinde incelemelerde bulundu. Daha sonra babası Hacı Şemsettin Bingöl adına yaptırmış olduğu yatılı kız Kur’an kursu binasında incelemelerde bulunan Bingölballı ve beraberindekiler, Varto İlçe Müftülüğü binası önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu tarafından karşılandı.
İlçe Müftülüğü makamında Kaymakam Avcı ve kurum müdürleriyle bir süre görüşen Gıyasettin Bingölballı, Varto’ya üniversite kurulacağı müjdesini verdi. Bingölballı, “Varto çok güzel bir ilçemiz. Çok güzel hatıralarımız var. Varto’ya hizmet etmek için keşke elimizde gelse de projelerimizin hepsini faaliyete geçirsek. Ama devletimiz burada gereğini yapıyor. Bizde elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir proje yaptık. Buradaki Vartolu hemşeorilerim çok istiyorlar. Allah/a şükür üç sene önce açtık. Muş/ta eğitim görüyorlar. Bizim bütün hedefimiz bu sene faaliyete geçirmek. Şimdi dokuzuncu aya yetiştirmek. Dokuzuncu aya yetiştirmesek yılbaşına yetiştirip bir an önce öğrencileri Varto’ya kuracağımız üniversiteye aktarmak. Eğitim konusunda attığımız her adım benim için onur verici bir şey” dedi.
Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle ilçemize yapmış oldukları bu ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Kaymakamlık olarak sunduğumuz her hizmette sağ olsun Gıyasettin Bey bize katkı sunuyor. Biz katkılarının devamını bekliyoruz. Bizde Vartolularda bir an önce bir üniversiteye kavuşmasını çok arzu ediyoruz. İnşallah bu sene içerisinde Gıyasettin Beyin destekleri ile tamamlayacağız. Varto’da da öğrencilerimiz eğitim almaya başlayacaklar” diye konuştu.

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