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Malazgirt’te " Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilik" semineri

İHA

Malazgirt’te " Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilik" semineri

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Kadın, Çocuk Suç Amirliği ekipleri tarafından güvenlik korucuları ve eşlerine ‘Kadına Yönelik Şiddet ‘ve ‘Erken Yaşta Evlik’ semineri verildi.
Terörle mücadelenin vazgeçilmez unsurlarından ve kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan güvenlik korucularının eğitim ve kültür seviyesinin artırılmasına yönelik olarak Muş İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Gülcan Akgün tarafından düzenlenen seminere Malazgirt ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları ve eşleri katıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Kadın, Çocuk Suç Amirliği ekiplerinde görev yapan konusunda uzman personel Astsubay Çavuş Gülcan Akgün tarafından “Kadına Yönelik Şiddet” ve “Erken Yaşta Evlilik” ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi.
Seminerde ayrıca; ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, şiddet nedir? Şiddetin çeşitleri nelerdir? Şiddetle başa çıkma yöntemleri nelerdir? Şiddete uğranıldığında başvurulabilecek merciler, kadına yönelik şiddet hakkında var olan yasal haklar’ konularında bilgiler verildi.
Ailenin toplum içindeki yeri ve önemi, aile içi ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularının da ele alındığı seminerin sonunda KADES uygulamasıyla ilgili de detaylı bilgiler verildi.
Seminer sonunda güvenlik korucuları ve eşlerine broşür dağıtıldı.

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