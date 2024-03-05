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        Varto'da yapımı tamamlanan Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı

        Muş'un Varto ilçesinde yeni yapılan Hükümet Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:36 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:36
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        Varto'da yapımı tamamlanan Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı
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        Muş'un Varto ilçesinde yeni yapılan Hükümet Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kültür Mahallesi'nde inşa edilen Hükümet Konağı'nın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentin tüm ilçelerindeki Hükümet Konağı'nın yeni yapıldığını söyledi.

        Muş'a yakışır bir valilik binasının proje hazırlıklarının da devam ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Allah nasip ederse Muş'a yakışır, güzel bir binanın temelini atacağız. Ayrıca Muş'umuza yakışır bir adliye binamızın proje çalışmaları da bitti. Güzel bir proje ortaya çıktı. İlçelerimizdeki Hükümet Konağı emsallerine göre oldukça iyi seviyede. Gayet güzel ve yakışır hükümet konaklarımız var. Eksiğimiz Varto ilçesiydi. Bugün hep beraber tamamlamış olduk. Güzel binalar, güzel insanlara yakışır. İnşallah bu projeyi de diğer ilçelere de örnek olarak göstereceğiz. Vatandaşlarımıza en güzel şartlarda hizmet etmek için bu tür binalara ihtiyaç var. Biz Varto'yu cazip ilçelerin başına getireceğiz. Siyaset ile kenetlendik. Hep beraber doğalgazın gelmesi için görüşmeler yapıyoruz. En kısa sürede buraya doğalgaz vereceğiz. Hükümet Konağı'nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yaklaşık 22 yıldır ülkeye en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirtti.

        Bugün güzel bir hizmetin açılışını yaptıklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

        "Varto geçmiş yıllarda çok tahribatlar gördü, çok sıkıntılar yaşadı ama hamdolsun şu anda huzur yerinde, insanlar mutlu, yüzleri gülüyor. İnşallah 31 Mart seçiminden sonra Varto'ya daha fazla güzellikler gelecek. Hizmet etmekten imtina etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın emrettiği gibi Sayın Valimizle, Sayın Kaymakamımızla ve teşkilatlarımızla Muş halkına hizmet edeceğiz. Sizlere minnettarız. 6 ay önce beni bir kez daha milletvekili seçtiniz. Allah'ın izniyle 4,5 yıl daha sizlerin hizmetinde olacağız. Varto halkından bir isteğimiz daha var. Bize belediye başkanı ve genel meclis üyesi için bize destek verin de çok daha güzel hizmetler buraya gelsin. Yerel seçimler hizmet odaklıdır."

        Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız da binanın 400 iş gününde tamamlandığını belirterek, Hükümet Konağı'nın inşasında emeği olanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali Çakır, Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunarak, Kaymakam Ayyıldız'dan bilgi aldı.

        Çakır ve beraberindeki heyet, daha sonra Kaymakamlık toplantı salonundaki çölyak hastalarıyla bir araya gelerek, Muş Belediyesi tarafından üretilen glütensiz ürünleri dağıttı.

        Açılışa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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