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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Malazgirt İlçe Başkanlığında bayramlaşma

İHA

MHP Malazgirt İlçe Başkanlığında bayramlaşma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde teşkilat mensuplarıyla bayramlaşma gerçekleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Teşkilat binasında korona virüsü tedbirlerine önem verilerek sade bir bayramlaşma gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında bir bayramlaşma gerçekleştirmek istedik. Partimize üye olan vatandaşlarımız ve ilçe teşkilat üyelerimizi tek tek belli saat aralıkları ile ilçe binamıza davet ettik. İlçe binamıza gelemeyen vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Allah bu birlik beraberliğimizi daim etsin. Başta Malazgirt halkı olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.
MHP İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet Şeker ise, “İlçe başkanımıza salgın hastalıktan dolayı böyle bir uygulama yapması biz üyeleri hayli mutlu etti. Korona virüsü hastalığının şakası yok. Allah bir an önce bu hastalığı başımızdan bertaraf etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

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