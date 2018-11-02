Muş Merkeze bağlı Kepenek Köyü İlkokulu'nda rahatsızlanan öğrenciler Muş Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada ve okulda yapılan tetkiklerde 28 öğrencide Hepatit A virüsü tespit edildi. Sağlık ekipleri köy okuluna giderek incelenmek üzere içme suyundan numune aldı.

Muş Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Berivan Güner, okuldaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu virüsün ağız ve dışkı yoluyla bulaştığını söyledi.

Bu hastalığın genellikle sosyoekonomik durumu kötü ülkelerde görüldüğünü anlatan Güner, "Hastalık sonbahar ve kış aylarında daha fazla artış gösteriyor. Bulaşmasının önlenmesinde asıl konu hijyen, gıdaların temiz suyla yıkanması, tuvalet alışkanlığı. Hepatit A'nın belirli bir tedavisi yok. Geçirdikten sonra ömür boyu bağışıklık bırakan bir hastalık" dedi.

Güner, köyde çocukların ve ailelerinin hastalık nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirterek, "Tahlil yapmak için okuldan su aldık. İnşallah herkesin yardımı ile bu sorun çözülecek" diye konuştu.

Okulda inceleme yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aksu ise Hepatit A tespitinin kendilerine yazılı bildirilmesinin ardından hemen İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini ifade etti.

Sağlık Müdürlüğünün hemen okula ekip göndererek tüm sınıflarda sağlık taraması yaptırdığını vurgulayan Aksu, "Hastanede yatan öğrencilerimiz var ama durumlarının iyi olduğu haberini aldık. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Sağlık ekipleri köydeki evlerde de sağlık taraması gerçekleştirdi.

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