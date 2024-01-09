Muş'ta otomobil kaza yaptı, hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bitlis-Muş yolu üzerinde meydana geldi. Hasköy ilçesi istikametinden Muş'a gelen Ömer İnanç (28) yönetimindeki otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Savrulan otomobil, ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü İnanç ile yanındaki Fırat Koçar (32), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. DHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.