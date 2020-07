Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Müslüm Gürses'i başarılı oyuncu Timuçin Esen'in canlandırdığı filmde Müslüm Gürses'in gençlik yıllarını da Şahin Kendirci canlandırıyor. Müslüm filminden detaylar haberimizde.

MÜSLÜM OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Can Ulkay ile Ketche’nin üstlendiği, 26 Ekim’de gösterime girecek filmin müziklerinde Ender Akay ve Sunay Özgür imzası buluyor. Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, tüm yaşamı ve müzik kariyeri boyunca her zaman yanında olan, can dostu, ünlü müzisyen Burhan Bayar ise filmin genel müzik direktörlüğünü yaptı. Filmde Timuçin Esen, başrolleri Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran ve Goncagül Sunar eşlik etti.

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇELDİ?

Müslüm filminin ilk sahneleri, Müslüm Gürses'in doğduğu Şanlıurfa Halfeti'de çekildi. Müslüm Gürses'in gençlik ve müziğe adım attığı yıllar Adana'da, son sahneler ise İstanbul'da çekildi.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.