        Haberler Objektife Takılanlar Mustafa Aksakallı'dan sağlık açıklaması - Magazin haberleri

        Mustafa Aksakallı'dan sağlık açıklaması

        Ezgi Mola ile evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan işletmeci Mustafa Aksakallı, Alaçatı'daki silahlı kavga sonrası ilk kez Bebek'te görüntülendi. Ayağından yaralanan Aksakallı, "İyiye doğru gidiyorum, en kısa zamanda daha da iyi olacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 19:30 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:30
        İşletmeci Mustafa Aksakallı, 2023 yılında ünlü oyuncu Ezgi Mola ile nikâh masasına oturmuş ve çift oğulları Can'ı kucaklarına almıştı. Ancak ikili geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandırmıştı.

        Aksakallı, kısa süre önce İzmir Alaçatı'daki kendisine ait işletmede çıkan silahlı kavga sırasında ayağından vurularak yaralanmıştı.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Aksakallı, olayın ardından ilk kez görüntülendi. Bebek'te yakın arkadaşı Oğulcan Engin ile birlikte bir kafede oturan Aksakallı, sağlık durumu hakkında soruları da yanıtladı.

        Aksakallı; "İyiye doğru gidiyorum, en kısa zamanda daha da iyi olacağım inşallah" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        #ezgi mola
        #Mustafa Aksakallı
