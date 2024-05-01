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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mustafa Kaplan, İrfan Can Kahveci'yi isteyen takımı açıkladı - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Kaplan, İrfan Can Kahveci'yi isteyen takımı açıkladı

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin performansıyla dikkat çeken isimlerinden İrfan Can Kahveci'ye yeni talipler olduğu iddia ediliyor. Kahveci'nin Gençlerbirliği'nden eski hocası Mustafa Kaplan, İspanya ve İtalya ligi ekiplerinden teklifler geldiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:09
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        Kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin Avrupa'dan takipleri her geçen gün artıyor. Son olarak milli futbolcu için Gençlerbirliği'nden hocası olan Mustafa Kaplan çarpıcı bir iddiada bulundu.

        Ajansspor'da yer alan habere göre Mustafa Kaplan'ın açıklamaları şöyle:

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        "Türkiye'de Alex'ten sonra en büyük sol ayak sensin' demiştim. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, paraya bakmam, İrfan'ı da vermem."

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        "İrfan'a 'Ben senin yerinde olsam Fenerbahçe'de efsane olur, Fenerbahçe'de futbolu bırakırım' dedim. İrfan Can da 'hayırlısı olsun hocam" dedi.

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        "Biz Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci."

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        "Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek."

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        "Gideceği yer de İspanya olur."

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        "Sevilla onu istiyor. Ama İtalya'dan da talipleri var."

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        İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı.

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        28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

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