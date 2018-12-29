Mustafa Necati Işık kimdir? sorusu isminin Beylikdüzü Belediye Başkan adaylığı ile anılmasının ardından geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterince tüm gözler Beylikdüzü'ne çevrildi. Beylikdüzü Belediye Başkan Adaylığı için ismi anılan Mustafa Necati Işık'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

MUSTAFA NECATİ IŞIK KİMDİR?

Aslen Muş'lu olan Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de doğdu. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü. Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanılığı görevini yapmakta olan Mustafa Necati Işık evli ve 2 çocuk babasıdır.

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