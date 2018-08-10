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Popçu Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi. 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerinde bir araya geldi.