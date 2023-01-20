Günümüzde Ürdün sınırları içinde yer alan ve Mute adı verilen bölgede gerçekleşen Mute Savaşı sonucu nedir? Mute Savaşı’nı kim kazandı? İlerleyen bölümlerinde Mute Savaşı Kısaca Özeti başlığı altında savaşın seyri ile alakalı bilgiler de bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Mute Savaşı Ne Zaman Yapıldı?
Hz. Muhammed’in, Hristiyan olan Gassani Devleti’ni İslam dinine davet etmek için gönderdiği elçinin, Busra Valisi Şürahbil tarafından öldürülmesi üzerine gerçekleşen Mute Savaşı; 629 yılında yapılmıştır. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında cereyan eden ilk savaş olan Mute Savaşı; bu özelliği sebebiyle İslam tarihinde büyük bir öneme sahiptir.
Mute Savaşı Kısaca Özeti
Hz. Muhammed, çevrede bulunan komşu ülkelere elçiler aracılığıyla mektuplar göndererek onları, İslam dinine davet ediyordu. Bu amaçla, Bizans İmparatorluğuna bağlı bir devlet olan Gassani Devleti’ne de bir elçi gönderilmiş, ancak İslam Devleti’nin bu elçisi, Gassanilerin Busra Valisi olan Şurahbil tarafından öldürülmüştür. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Hz. Muhammed bir ordu hazırlamış ve bu ordunun Şurahbil üzerine gönderilmesine karar vermiştir.
İslam ordularının Medine üzerinden harekete geçmesi üzerine Şurahbil, Bizans İmparatorluğu’ndan yardım istemiş ve dönemin Bizans İmpartoru olan Herakleios yaklaşık 100 bin kişiden oluşan orduyu bölgeye göndermiştir. Şam’ı geçen İslam orduları ve Bizans İmparatorluğu birlikleri Mute’de karşı karşıya gelmişlerdir.
Savaşın başlarında Bizans İmparatorluğu’nun hiç beklemediği bir şekilde taarruz eden İslam orduları, Bizans birlikleri üzerinde büyük bir panik havası yaratmayı başarmış ve Bizans orduları bu taarruzda çok sayıda zayiat vermiştir.
Ancak Bizans ordularının, Müslümanlardan katbekat fazla olduğunu bilen komutan Halid bin Velid, ordularını Medine yönüne doğru geri çekmeye başlamıştır.
Mute Savaşı’nı Kim Kazandı?
Bizans birliklerine verilebilecek en büyük hasarı vererek Medine yönünde geri çekilmeye başlayan İslam orduları, dağlık bölgelere çekilmiş ve burada pusuya düşmek istemeyen Bizans birlikleri, Müslümanları takip etmeyi bırakmıştır. Bu çekilme esnasında ok atışlarına da devam eden Müslümanlar, Bizans birliklerine büyük kayıplar yaşatmışlar ve bu kayıpların neticesinde Bizans birlikleri geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu geri çekilme ile birlikte İslam orduları Mute Savaşı’nda büyük bir zafer kazanmıştır.
Mute Savaşı Komutanları
Müslümanlar ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen Mute Savaşı’nda, İslam ordularının başında 5 önemli komutan görev yapmıştır:
- Cafer bin Ebu Talib
- Abdullah bin Revaha
- Zeyd bin Harise
- Halid bin Velid
- Haris bin Umeyr
Mute Savaşı’nda Şehit Olan Komutanlar
Hz. Muhammed; Mute Savaşı için oluşturduğu orduya ilk olarak Zeyd bin Harise’yi komutan olarak tayin etmiş ve savaş esnasında bu ismin şehit olması halinde, yerine Cafer bin Ebu Talib’in geçmesini; onun da şehit olması halinde ise Abdullah bin Revaha’nın ordulara komutanlık etmesini söylemiştir.
Bu üç önemli komutan ve sahabe, Mute Savaşı’nda şehit olmuş ve onların ardından orduların komutanlığını Halid bin Velid üstlenmiştir.
Mute Savaşı Sonucu
- Bizans ordularının geri çekilmesi ile bu savaş Müslümanlar tarafından büyük bir zafer olarak görülmüştür.
- İslam ordusu çok sayıda ganimet ele geçirmiştir.
- Muhammed bu savaştaki başarılarından dolayı Halid bin Velid’e, “Seyfullah” unvanını vermiştir.
Mute Savaşı’nın Önemi
Mute Savaşı; Bizans İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk savaş olarak tarihi kaynaklardaki yerini almıştır. Mute Savaşı’nın bir diğer önemi ise Hz. Muhammed’in bu savaşta ordularının başında bulunmamasıdır. Bu özelliği ile Mute Savaşı; Hz. Muhammed’in katılmadığı ilk sefer olarak dikkat çekmektedir.
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